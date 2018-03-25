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ВМС Украины рассказали, как «принесли в жертву» флот

Наталья Вальханская
09:23 25.03.2018
В ВМС Украины сказали, что это нужно было для того, чтобы дать Киеву время.
ВМС Украины рассказали, как «принесли в жертву» флот

Военно-морские силы Украины принесли себя в жертву в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, чтобы Киев успел собрать «всю военную мощь». С таким заявлением выступила помощник командующего ВМС Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк.

По ее мнению, украинский флот тянул время, чтобы Киев придумал механизм использования ВСУ в зоне так называемого АТО.

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ. В такой ситуации ВМС, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», - сказала Каналюк в интервью «112 Украина».

При этом, что именно имела ввиду помощник командующего ВМС Незалежной, понять очень трудно. Как именно «жертва» в виде флота могла помощь Киеву и в чем заключалась эта помощь, Кандалюк так нормально и не объяснила. Зато посетовала, что крымские МВД и СБУ сразу перешли на сторону России.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Большая часть кораблей украинского флота поддержала решение крымчан и подняла флаг ВМФ России, по числу лично состава порядка 11,9 тысяч представителей военно-морских сил Украины перешли на сторону России.

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