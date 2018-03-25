В Сеть попали неофициальные изображения новой версии автомобиля «Нива»

В сети появились изображения нового поколения автомобиля «Нива». Нарисованные в фоторедакторе неофициальные концепты обновленной версии выложили автодизайнеры.

Разработчики задались целью создать не просто внедорожник, а кроссовер с современным дизайном и комфортом, сообщает газета «Известия».

На изображении видно, что дизайн машины выполнен в более плавных линиях, чем у классического автомобиля марки «Нива». Кузов новой машины также имеет две двери.

Ранее директор по дизайну «АвтоВАЗа» Стив Маттин заявил, что по своему дизайну автомобиль «Нива» является иконой стиля для компании, поэтому модель «очень важна для бренда».