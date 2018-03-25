Объявилась подруга Скрипаля, которая может рассказать о последних днях перед отравлением

В Великобритании обнаружилась близкая подруга бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая могла бы рассказать о последних днях перед его отравлением в английском Солсбери. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары. Однако, как пишет издание, женщина слишком напугана, чтобы сейчас давать показания.

«Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что женщина также проживает в Солсбери и она тоже приехала когда-то в Великобританию из России. По данным источника газеты, о существование близкой подруги Скрипаля было известно очень узким кругам.

В британском Солсбери 4 марта отравились веществом А234 «Новичок» британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что вещество якобы было произведено в СССР, и что к произошедшему инциденту якобы причастна Россия.

Между тем Москва на различных уровнях неоднократно призывала Лондон предоставить доказательства либо принести извинения за нелепые обвинения. До сих пор ни того, ни другого не последовало.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. 17 марта МИД РФ объявил персонами нон грата 23 дипломата посольства Британии.