Эксперты назвали десять новых автомобильных марок

Эксперты проанализировали глобальный авторынок, на который в последние годы вышло много новых брендов, и определили десятку самых успешных из них. В список попали как и ранее не существовавшие марки, так и возрожденные, сообщает портал car.ru.

Громче всего на весь мир прогремела Tesla, которая появилась в 2003 году. Не смотря на то, что многие специалисты пророчили скорое банкротство компании, производящей электромобили, Tesla, пройдя через ряд трудностей, не просто не обанкротилась, но и продолжает завоевывать все больше поклонников.

Отдельную нишу занимают китайские бренды. Большую популярность завоевали недорогие и качественные китайские внедорожники и кроссоверы марки Haval, которой владеет Great Wall Motors. Также все чаще на дорогах можно встретить машины китайских брендов Geely и Lifan.

Среди возрожденных марок значимое место занимает Maybach. Это бренд покинул рынок еще в середине прошлого века, однако в 2015 году марку возродил концерн Mercedes-Benz.

Японские машины марки Datsun перестали производить еще в далеком 1931 году, однако сегодня под ней выпускают бюджетную линию автомобилей.

Тайваньский концерн Luxgen долгое время занимался сборкой и выпуском лицензионных Nissan и Mitsubishi, а сейчас создал собственный бренд. Также в список попал возрожденный франузский Citroen.