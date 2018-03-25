Ученые назвали основные факторы развития рака

Основные факторы развития онкологических заболеваний, которые можно избежать, назвали ученые из Центра исследования рака в Великобритании.

Самой главной причиной возникновения рака ученые назвали табачный дым. Второй фактор риска – лишний вес. Он приводит к раку кишечника, груди, матки и почек. Об этом пишет издание British Journal of Cancer.

Также среди факторов развития болезни - загар: воздействие ультрафиолетового излучения приводит к онкологии в 3,8% всех случаев. Вредными считаются употребление алкоголя и грязный воздух.

По мнению экспертов, основным методом предотвращения развития онкологии у людей является здоровый образ жизни.