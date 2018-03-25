Спилберг считает фильмы Netflix недостойными «Оскара»

Американский кинорежиссер, многократный лауреат премий «Оскар» Стивен Спилберг призвал не номинировать на премию Американской академии фильмы, выпущенные стриминговыми сервисами, сообщает Vanity Fair.

Режиссер объяснил, что неправильно ставить кино, снятое для телевидения, «которые показали в паре кинотеатров менее недели» в один ряд с картинами для проката.

«Хорошее шоу может заслужить "Эмми", но не "Оскар"», - подчеркнул Спилберг.

Он также назвал сервисы вроде Netflix «явной и реально существующей угрозой для кинозрителей».

В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на девяностой церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» получила картина «Икар». Лента, которую снял британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, была продана телеканалу Netflix.