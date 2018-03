Израиль нанес удар по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли авиаудар по базе боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла на территорию Израиля и попыталась поджечь строительную технику. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте армии Израиля.

Yesterday, the security fence next to Israel & the Gaza Strip was damaged & there was an attempt to arson an engineering vehicle. In response, moments ago, the IAF targeted a terror objective in a military compound in Rafah, southern Gaza, belonging to Hamas,a terror organization