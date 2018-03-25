Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, когда наладятся отношения c Россией

Бывший посол Соединенного королевства в России Энтони Брентон дал прогноз относительно срока, когда отношения между Британией и Россией придут в «относительную норму» после нынешнего кризиса. Об этом сообщает Independent.

По мнению дипломата, контакты на высшем уровне и общая нормализация случится уже через несколько месяцев. В своей оценке Брентон руководствовался собственным опытом, полученным в деле Литвиненко, а также тем, что все Британия в реальности прекрасно осознает необходимость вести общие дела с русскими.

«Эти заморозки на высоком уровне, как правило, разрушаются довольно быстро, потому что мир должен делать свой бизнес. Мы будем медленно возобновлять наши связи, и через несколько месяцев мы вернемся к тому, чтобы иметь возможность вести дела с русскими», - заявил Брентон в интервью.

Бывший посол также добавил, что в целом поддерживает меры, которые его правительство приняло против РФ. Однако заметил, что политический язык и риторика, которую позволяли себе британские министры, были без нужды «опасными и злыми».

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солбсери. Правительство Королевства немедленно обвинило в случившемся Россию, не представив ни одного доказательства, и объявило о прекращении контактов на высшем уровне и высылке дипломатов.

Британия очень быстро нашла горячую поддержку других стран Запада, хотя до сих пор не представила ни одного доказательства - в Скотланд-Ярде запросили на расследование несколько недель, а специалисты по ОЗХО заявили, что на анализ отравляющего вещества необходимо три недели.