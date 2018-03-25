Три человека погибли в ДТП под Благовещенском

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Благовещенск – Белогорск.

Авария произошла в воскресенье во втором часу ночи. На подъезде к Благовещенску водитель Toyota Allion не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Машина перевернулась, все, кто в ней находился, погибли.

«В результате ДТП два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.