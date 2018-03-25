ВВС США нанесли удар по Ливии

Боевые самолеты американских Военно-воздушных сил нанесли авиаудар по южной части Ливии неподалеку от города Убари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Африканского командования ВС США.

Как объяснили американские военные, удар был нанесен по позициям террористов. Операция якобы была согласована со временным правительством Ливии, которое было номинально сформировано после гражданской войны в 2014 году и контролирует только часть страны, однако поддерживается Штатами.