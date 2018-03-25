«Декоммунизация в медицине»: на Украине хотят заменить флюрографию на анкетирование

В социальных сетях широко обсуждают предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун заменить флюорографию анкетированием. Свои комментарии относительно заявлений министра пользователи публикуют в Facebook.

Ульяна Супрун ранее заявила, что Украине необходимо избавляться от «советских пережитков», в том числе от процедуры флюорографии, и заменить ее на анкетирование. Скрининг-анкета, по мнению министра, более эффективный метод диагностики здоровья, чем флюорография.

Заявление ожидаемо вызвало критику и насмешки в социальных сетях. Одни пользователи напомнили министру, что в стране идет эпидемия туберкулеза. Другие предлагали заменить все процедуры, включая онкологические тесты, на анкетирование, чтобы окончательно избавиться от «наследия коммунистов», а вместо лечения делать селфи с мольфаром (украинский знахарь – прим.ред.)

«Железная логика. Я бы назвал это - «декоммунизация в медицине». И грудь женщинам не стоит проверять - анкета надежнее», - резюмировал в Facebook бывший министр ЖКХ.