Родченкова на встрече в конгрессе США назвали героем

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков прибыл на заседание в Конгресс США.

На встречу он пришел в маске и темных очках. Во время заседания Родченков увиделся с сенаторами Беном Кардином и Кори Гарднером, а также с членом палаты представителей Шейлой Джексон-Ли. Об этом пишет Inside The Games.

Стороны обсудили вопросы коррупции в международных спортивных федерациях, роль американцев в борьбе с допингом. Родченков поделился своим мнением об угрозе, которую Россия якобы может представлять для США.

Кардин восхитился «храбростью Родченкова», который, по мнению сенатора, вынужден опасаться за свою жизнь и носить маску.

По словам присутствовавших на заседании, опасения информатора WADA могут быть связаны с недавним отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором власти Британии безосновательно обвиняют Россию.