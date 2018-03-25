Порошенко заявил, что «разоблачения» Савченко и Саакашвили войдут в учебники

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «разоблачения», которые украинские спецслужбы провели в отношении народного депутата Надежды Савченко и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили «войдут в учебники». Об этом пишет «Украинская правда».

«В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов», - заявил украинский лидер.

Достижения украинских спецслужб, по мнению Порошенко, состоит в том, что они «доказали» связь всех «лагерей протеста» в стране с Россией, в том числе с «малороссийской политической эмиграцией под колпаком ФСБ». Каким именно образом СБУ собрала такие «доказательства», Порошенко, разумеется, уточнять не стал.

Ранее стало известно, что суд на Украине принял постановление арестовать депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко по обвинению в попытке государственного переворота. Сторонники Савченко считают постановление суда противоправным и собираются его обжаловать.