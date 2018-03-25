В Нью-Йорке более 150 тыс. человек вышли на марш против оборота оружия

Около 150 тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка на марш против продажи оружия. Об этом сообщил в своем Twitter мэр города Билл-Де Блазио, который также участвует в шествии.

«Вы должны знать, когда начнется революция... Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тыс. человек вышли на улицы ради мира», - написал он.

Активисты прошли от Центрального парка до Мидтауна, района на Манхэттене. Американцы требуют от Конгресса ужесточить оборот оружия в США.

Акция проходит в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, а также в городе Паркленд, штате Флорида, где 14 февраля подросток устроил стрельбу в школе. Тогда жертвами нападения стали 17 человек.