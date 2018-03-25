Обменявший себя на заложников офицер во Франции обвенчался в реанимации перед смертью

Французский жандарм Арно Бельтрам, который геройски пожертвовал собой во время теракта в городе Треб, успел обвенчаться со своей возлюбленной Мариэль прежде, чем погиб из-за полученных тяжелых ранений. Об этом сообщает Le Monde.

Таинство венчания между Бельтрамом и его избранницей священник провел прямо в реанимации. Там же он провел и соборование умирающего от тяжелых ран полицейского. Церемония венчания заняла час, после нее Бельтрам скончался.

Теракт произошел в городе Треб 23 марта. Выходец из Марокко Редуан Лакдим захватил заложников в помещении супермаркета. Арно Бельтрам предложил террористу обменять себя на одного из заложников, надеясь провести переговоры и помочь спецназу при штурме.

Войдя в помещение, Бельтрам оставил включенный сотовый телефон на столе. Таким образом, готовящиеся к штурму силовики получили возможность слышать, что происходит в супермаркете. Однако в момент самого штурма террорист успел смертельно ранить Бельтрама. Всего в трагедии погибли три человека, 16 получили ранения.