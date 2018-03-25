Фотографии с ранних гастролей The Beatles ушли с молотка в Британии

Более 350 неизданных фотографий с ранних гастролей британской группы The Beatles продали на аукционе Omega за 253 тысячи фунтов (357 тысяч долларов), сообщает The Guardian.

Автором фото является Майк Митчелл, всего их было 416, из них 46 уже выставлялись на аукционе 2010 году. Фотограф сделал снимки в 1964 году во время приезда музыкантов в США и на их концертах в Washington Coliseum и Baltimore Civic Center. Эти выступления состоялись спустя два года после дебюта ливерпульской четверки на шоу Ed Sullivan Show в феврале 1964 года.

18-летний Митчелл имел доступ на все концерты группы, а также мог снимать артистов на пресс-конференциях. Долгое время фотограф не проявлял своих снимков, а хранил негативы в подвале своего дома.

На этом же аукционе за 43 200 фунтов ушел с молотка автомобиль Mercedes AMG соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона.