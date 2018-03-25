Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей принимают не все банкоматы

15 процентов банкоматов России не принимают новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, пишет РБК со ссылкой на Банк России.

С такими же проблемами граждане сталкиваются в платежных терминалах в метро и пригородных железнодорожных станциях, пишет РБК со ссылкой на Банк России. К апрелю 2018 года их оборудование должно быть адаптировано к новым купюрам.

В Сбербанке купюры 200 и 2000 рублей «практически все устройства самообслуживания, для которых реализована техническая возможность обновления», ВТБ исправит неполадки в первой половине года, у Альфа-Банка и ЮниКредит Банка новое оборудование будет готово до конца апреля.