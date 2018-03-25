В Минкульте рассказали о рекордном росте зарплат музейных работников

Средняя зарплата сотрудников федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры за последние годы в несколько раз. Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает ТАСС.

По данным ведомства, с 2011 по 2017 год заработная плата сотрудников муниципальных учреждений культуры выросла в 2,6 раз, региональных – в 2,4, а федеральных – в три раза. В прошлом году средние зарплаты библиотекарей и музейных сотрудников в абсолютном выражении составили 25,33 тысячи, 37,82 тысячи и 59,56 тысяч рублей соответственно.

В Минкульте также рассказали о сокращении числа ведомственных работников, за четыре года с 2013 по 2017 оно снизилось с 630 тысяч человек до 500 тысяч. Вместе с тем вырос конкурс в высшие учебные заведения, подконтрольные министерству – с 2,8 до 3,2 человек на место.