В Рыбинске иномарка насмерть сбила ребенка: видео

Камеры наблюдения зафиксировали, как внедорожник на полной скорости сбивает 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет. ЧП произошло в Рыбинске, кадры с места происшествия выложены «ВКонтакте».

На записи видно, как четверо подростков подходят к пересечению улиц Плеханова и Луначарского, ожидая зеленого сигнала светофора. Один мальчик почему-то решает перебежать дорогу на красный свет, но не заметил машину. На полной скорости автомобиль сбил ребенка, протащив его несколько метров. От полученных ранений школьник погиб.