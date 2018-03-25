Четыре человека погибли в ДТП в Челябинске

Четыре человека погибли, один пострадал в результате ДТП в Челябинске. Кадры аварии выложил один из очевидцев в социальной сети.

ДТП произошло в субботу вечером на пересечении улиц Баженова и Героев Танкограда, автомобиль Mercedes столкнулся с Renault.

На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.