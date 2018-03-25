Посол России в Сербии принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок НАТО

Посол России в Белграде Александр Чепурин принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Сербии войсками НАТО в 1999 году. Памятные мероприятия прошли в субботу в городе Алексинац на юге страны, который сильно пострадал от атаки.

«Две с половиной тысячи человек, подавляющее большинство – мирное население — были убиты, 10 тысяч человек были ранены легко или тяжело. Это варварство, о котором трудно говорить, которое могло быть в конце XX века», - приводит РИА Новости слова посла.

Он отметил, что на памятных мероприятиях не было представителей тех стран, которые участвовали в нападении на Сербию, а это говорит о том, что виновники бомбардировки не хотят «осознать, извиниться, раскаяться, все по-прежнему, тихо сидят и считают, что правильно сделали».

Алексинац - небольшой шахтерский город на юге Сербии, в котором проживает около 16 тысяч человек. Несмотря на отсутствие военных объектов, этот населенный пункт стал одним из первых, по которому авиация НАТО нанесла удар в 1999 году.