Женщина-пастор в США заморила голодом 2-летнего ребенка, чтобы «изгнать демона»

Пастор по имени Арасели Меза из Техаса велела родителям перестать кормить мальчика двух лет, чтобы из него «ушел демон». В результате ребенок погиб, как сообщает издание Dallas News.

После смерти мальчика в 2015 году полиция организовала расследование. Выяснилось, что Меза организовала коммуну и контролировала своих прихожан, создав неконфессиональную евангельскую церковь. Себя пастор объявила при этом пророком.

Родители двухлетнего Бенджамина верили, что в него вселился демон, и доверяли своему пастору, который велел провести экзорцизм путем голодания. Ребенку не давали пищу на протяжении трех недель, из-за чего он погиб. Меза попыталась провести обряд воскрешения, но тот по понятным причинам не сработал.

Арасели Мезу приговорили к 99 годам тюремного заключения. Кроме того, она обязана заплатить штраф в размере десяти тысяч долларов.