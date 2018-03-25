В Германии предложили вернуть Россию в «Большую восьмерку» в формате G7+1

Западу стоит более активно налаживать диалог с Россией. Об этом в интервью немецкого изданию Welt am Sonntag заявил глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

В качестве инструмента сближения немецкий политик предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку», начав работу в формате 7+1 в качестве промежуточного этапа. Линднер подчеркнул, что улучшать отношения с Россией, опираясь только на выдвинутые Западом претензии относительно Крыма и Минских соглашений, нельзя.

«Россию следует вновь подвести ближе к кругу стран G8. Промежуточным шагом мог бы стать формат G7+1», - заявил политик.

Ранее стало известно, что более половины немецких бизнесменов выступают за снятие санкций против РФ со стороны Германии поэтапно. Кроме того, еще 37% бизнесменов в ФРГ потребовали немедленной отмены экономических ограничений.