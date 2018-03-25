Второсортный экстремизм: Поклонская оценила планы «Меджлиса»* блокировать Крымский мост

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская дала оценку угрозам одного из лидеров «Меджлиса» Ленура Ислямова, который заявил, что намерен противодействовать использованию Крымского моста. Об этом сообщает RT.

Поклонская назвала Ислямова «второсортным экстремистом» и отметила, что все, на что способен упомянутый «обвиняемый» – пускать пыль в глаза. Кроме того, депутат напомнила, что в Крыму Ислямова ждут уголовные дела.

«Второсортный экстремист… Но ведь пылить по всем углам — это всё, на что способен обвиняемый Ислямов», - сказала Поклонская.

Ранее стало известно, что на Украине готовят план по блокировке Крымского моста. Один из лидеров «Меджлиса»* и инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов предложил фиксировать абсолютно весь автотранспорт и поименно вводить санкции против людей, которые попадают на полуостров через Крымский мост.

*«Меджлис крымско-татарского народа» – экстремистская организация, запрещенная в России.