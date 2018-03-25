Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР

Туристы из окна своего автомобиля сняли на видео схватку гиеновидных собак с пятнистыми гиенами в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Противостояние хищников произошло из-за добычи. Кадры схватки выложены в Сети. На записи видно, как стая собак поедает свою добычу. В какой-то момент из кустов выскакивают несколько пятнистых гиен и пытаются отнять их обед. Вскоре им это удается, пятнистые звери разрывают добычу пополам и скрываются в кустах.

Автор ролика рассказал, что крайне редко можно увидеть гиеновидных собак в Национальном парке Крюгера, а ему удалось запечатлеть это на камеру всего в нескольких шагах от себя.