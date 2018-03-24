«Феноменальная русофилия»: каждый третий грек предпочел бы союз с Россией вместо еврозоны

Около 70% греков положительно относятся к России, а 30% считают Владимира Путина лучшим президентом в мире. Таковы результаты масштабного социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Dianeosis.

Опрос был общенациональным и проводился в январе и феврале 2018 года. Слово «Россия» и «россияне» вызывают положительные эмоции у 67% греков. Примерно треть опрошенных заявили, что желали бы видеть страну в союзе с Россией вместо Евросоюза.

«Наиболее распространенным и обсуждаемым результатам опросов прошлых лет стала феноменальная русофилия, начавшаяся в 2015 году. В текущем году ожидалось, что этот показатель упадет, однако цифры показали обратное…каждый третий предпочел бы, чтобы мы были союзниками России, а не продолжали находиться в еврозоне», - сказано в тексте исследования.

Путин оказался самым любимым мировым президентом в Греции, его назвали идеальным главой государства 30% респондентов. На втором месте – канцлер Германии Ангела Меркель, о ней так сказали 14%. Президент США Дональд Трамп был назван лучшим лидером в 2% случаев.