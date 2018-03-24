Не забудем, пока живы: тысячи сербов вышли почтить память жертв бомбардировок НАТО

В Сербии состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине массовых бомбардировок страны авиацией НАТО. В церемонии приняли участие президент Александр Вучич и члены правительства, сообщает РИА Новости.

Главная церемония прошла в городе Алексинац на юге Сербии, который наиболее сильно пострадал от бомб НАТО в апреле и мае 1999 года. Мероприятие началось со звука сирены, которым предвещается налет вражеской авиации, и отключением всего освещения на несколько минут.

Памятные церемонии в Сербии прошли под общим девизом – «Простим, если сможем, не забудем, пока живы». Они прошли во многих городах страны, пострадавших от бомбардировок НАТО.

Ранее стали известны результаты социологического опроса, проведенного среди граждан Сербии. Около 85% высказались против идеи о вступлении страны в НАТО, 62% опрошенных заявили, что никогда бы не приняли извинения от Альянса.