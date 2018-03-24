В Госдуме назвали популизмом украинский план блокады Крымского моста

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал популизмом заявление одного из лидеров запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ленура Ислямова о намерении украинских радикалов заблокировать движение по Крымскму мосту.

«Учитывая, что Ислямов по своей сути популист, то и все поступки его будут рассчитаны лишь на наивную аудиторию», - приводит RT его слова.

Ранее Ислямов предложил фиксировать весь проезжающий по Крымскому мосту транспорт и вводить в отношении людей, попадающих таким образом на территорию полуострова те же санкции, что и к артистам. Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

По словам радикала, если эти меры не дадут результата, то члены его организации намерены физически, но «ненасильственными методами» препятствовать движению по мосту.

В России Ислямова обвиняют в совершении диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда экстремисты подорвали идущие из Украины опоры ЛЭП. Тогда жители полуострова остались без света.

Крым стал российским регионом в результате референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.