В Швейцарии скончалась победительница первого «Евровидения»

На 95-м году жизни скончалась победительница самого первого международного конкурса песни «Евровидения» Лиз Ассиа.

Свои последние дни женщина провела в госпитале, располагающемся недалеко от Цюриха.

Творческий путь Лиз Ассиа начала как танцовщица, певицей она стала лишь в 1940 году.

После окончания Второй мировой войны женщина приобрела широкую популярность в Европе.

И в 1956 году она была отправлена на первый конкурс «Евровидения» представлять родную Швейцарию, на котором заняла первое место с песней «Refrain».