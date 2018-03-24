В Швейцарии скончалась победительница первого «Евровидения»
Ей было 94 года.
Фото: Harry Flesch / dpa / Globallookpress
На 95-м году жизни скончалась победительница самого первого международного конкурса песни «Евровидения» Лиз Ассиа.
Свои последние дни женщина провела в госпитале, располагающемся недалеко от Цюриха.
Творческий путь Лиз Ассиа начала как танцовщица, певицей она стала лишь в 1940 году.
После окончания Второй мировой войны женщина приобрела широкую популярность в Европе.
И в 1956 году она была отправлена на первый конкурс «Евровидения» представлять родную Швейцарию, на котором заняла первое место с песней «Refrain».