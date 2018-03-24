Умер британский писатель Филип Керр

Известный британский писатель Филип Керр умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Джейн Тинн.

«Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель Берни Гюнтера, гениальный писатель, любимый отец и муж», – написала она на своей странице в Twitter.

В 1989 году Керр начал издаваться. Писатель получил широкую известность благодаря серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере. Действие романов происходит во время Второй мировой войны и после нее. Также Керр написал серию книг для детей под названием «Дети лампы».