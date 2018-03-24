Ученые рассказали об эффективном способе похудения

Ученые из США нашли оригинальный способ избавиться от лишнего веса. Чтобы регулировать секрецию поджелудочной железы и желудка, они предложили замораживать блуждающий нерв. Об этом сообщается в журнале Society of Interventional Radiology.

Для эксперимента сотрудниками Медицинской школы Университета Эмори были отобраны десять человек, которые страдали от избыточного веса. При помощи криогенного газа аргона им заморозили окончания блуждающего нерва в спине, для того чтобы уменьшить аппетит. Спустя 90 дней масса тела добровольцев уменьшилась на 14%.

«Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу сигнала для мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения», – заявил один из специалистов.

Ученые отметили, что после лечения у пациентов не возникает побочных явлений.