В США разработали акустическую лазерную пушку
Проект был реализован американским Управлением оружия несмертельного воздействия.
Фото: Defense.gov
Видео: Patrick Tucker / Youtube
Ученые Пентагона создали прототип акустической пушки. В своей работе она использует лазерное излучение для создания громких звуков, сообщает американский интернет-журнал Defense One.
Пушка способна передавать звуки вплоть до 150 децибел.
И хотя звуки, издаваемые пушкой, крайне неприятны для человеческого уха, подобное оружие не является смертоносным. Тем не менее оно имеет возможность временного поражения людей.
Подобные изобретения активно применяются в США в военных целях начиная с 1990-х годов.
Новый прототип позволит создать громкий звук в любом месте на значительном расстоянии от себя.
В будущем создатели пушки также хотят использовать лазер и плазму для воссоздания человеческого голоса.