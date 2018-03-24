В США разработали акустическую лазерную пушку

Ученые Пентагона создали прототип акустической пушки. В своей работе она использует лазерное излучение для создания громких звуков, сообщает американский интернет-журнал Defense One.

Пушка способна передавать звуки вплоть до 150 децибел.

И хотя звуки, издаваемые пушкой, крайне неприятны для человеческого уха, подобное оружие не является смертоносным. Тем не менее оно имеет возможность временного поражения людей.

Подобные изобретения активно применяются в США в военных целях начиная с 1990-х годов.

Новый прототип позволит создать громкий звук в любом месте на значительном расстоянии от себя.

В будущем создатели пушки также хотят использовать лазер и плазму для воссоздания человеческого голоса.