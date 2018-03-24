Власти Майорки подняли штрафы для туристов

Властями курортного региона Кальвия на испанском острове Майорка был составлен перечень наиболее частых нарушений туристов и подняли штрафы за них от двух до четырех раз. Об этом сообщает АТОР.

В 2017 году курорт ввел большие штрафы, но подводя итоги сезона, власти данную меру сочли недостаточной и повысили размер выплат. За антиобщественное поведение в 2016 году нужно было отдать €250, а теперь – €400.

В списке из шестнадцати самых распространенных нарушений чаще всего встречаются пункты, которые связаны с употреблением алкоголя: в общественных местах, с доставлением неудобства окружающими и с потерей собственного достоинства. Штраф за любое из названных нарушений составляет €520.