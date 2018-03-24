Viber не выполнит требование ФСБ о дешифровке сообщений пользователей

ФСБ требует от одного из самых популярных мессенджеров в России, Viber, передачу ключей для дешифровки переписки. Компания заявила, что готова сотрудничать с властями, но ключи для дешифровки сообщений не будет предоставлять потому, что у Viber их просто нет.

«Нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям – разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют платформы, подобные нашей, для нелегальной активности, и так далее. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать», – сообщил операционный директор компании Майкл Шмилов, передает РБК.

Напомним, из-за отказа предоставить ключи шифрования с угрозой блокировки столкнулся другой известный в России мессенджер, Telegram. При этом аудитория Viber в России значительно выше, чем у Telegram – 9,4 миллиона против 2,5 миллиона (данные Mediascope). На вопрос, почему Viber при схожих подходах, в отличие от Telegram, до сих пор не вовлечен в судебные споры, руководство Viber Media ответа не дало.