В Дагестане нейтрализовали боевика, который был связан с ИГИЛ*

В селе Анди Ботлихском районе Дагестана, был связан в ходе контртеррористической операции был нейтрализован боевик. В информационном центре НАК заявили, что он был связан с террористической организацией ИГИЛ*.

«По имеющимся оперативным данным, (боевик – прим. ред.) находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности», – сказано в заявлении.

Отмечается, что в операции участвовали сотрудники спецназа ФСБ РФ, Росгвардии, а также органов внутренних дел.

* ИГИЛ – террористической организация запрещенная на территории РФ.