Игроков сборной России оштрафовали за поздний поход в ресторан

Российские футболисты Константин Рауш и Роман Нойштедтер были оштрафованы за нарушение внутреннего порядка. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

По правилам после полуночи футболисты не могут находиться в общественном месте, к этому времени они обязаны вернуться к команде.

Однако сразу после прошедшего накануне матча с Бразилией Рауш и Нойштедтер направились в ресторан, где задержались допоздна.

«Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», – говорится в официальном сообщении на сайте РФС.

Оба футболиста признали справедливость принятого решения и публично извинились.

«Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», – прокомментировали ситуацию Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Накануне в «Лужниках» состоялся товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.