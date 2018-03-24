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За время действия гумпауз из Восточной Гуты выведено свыше 100 тыс. человек

Александра Арсентьева
19:30 24.03.2018
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 52 сирийцам, в том числе 18 детям.
За время действия гумпауз из Восточной Гуты выведено свыше 100 тыс. человек
Фото: Ammar Safarjalani / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни.

Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории Сирии 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Аллеппо, Латакия и Деръа. Так, в зоне деэскалации «Идлиб» за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, в «Южной зоне» – восемь. На фоне активизации переговорного процесса за прошедшие сутки случаев обстрела Дамаска и его пригородов не зафиксировано.

Центром по примирению при поддержке правительства Сирии проведена уникальная двухдневная операция по выводу боевиков группировки «Ахрар аш-Шам»* и членов их семей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль. Анклав покинули 4 979 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Продолжают функционировать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Под контролем Центра по примирению введена в действие 26-я гуманитарная пауза. Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли за день 1 717 человек. С 28 февраля через этот коридор населенный пункт Дума покинули 23 398 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению были выведены 106 182 человека.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению продолжает оказывать гумпомощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. Только 23 марта в пунктах пропуска гуманитарных коридоров и лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдано 1 250 продуктовых наборов, 700 литров бутилированной воды и приготовлено 2,6 тысячи порций горячей пищи.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Накануне проведена благотворительная акция в населенном пункте Шейх-Ахмед провинции Алеппо, в ходе которой населению роздано более тонны свежего хлеба. Жителям населенного пункта Хатла провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 52 сирийцам, в том числе 18 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствуют возращению людей в места прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 450 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 412 человек.

*«Ахрар аш-Шам» – запрещена на территории России

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