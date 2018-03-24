В Крыму подготовку плана националистов по блокировке Крымского моста назвали «бредом»

В интервью телеканалу Russia Today Дмитрий Полонский прокомментировал намерение Украины подготовить план по блокировке Крымского моста.

По его мнению, заявление одного из представителей «Меджлиса крымско-татарского народа»* и координатора блокады Крыма Ленура Ислямова – выдумки, не имеющие никакого отношения к реальности.

«Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдет. Хочу напомнить: об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит», – сообщил Полонский.

Подобные заявление Ислямова он расценивает как «весеннее обострение» и считает, что на них не стоит обращать внимание.

Ранее один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»* заявил, что его организация собирается «сделать все», чтобы воспрепятствовать движению транспорта по мосту.

*«Меджлис крымско-татарского народа» – экстремистская организация, запрещенная в России