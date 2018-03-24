Посольство России: Лондон фактически признал разработку отравляющих веществ

В посольстве России в Британии считают, что глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед своим заявлением о строжайших мерах контроля, которые не позволяют чему-либо «просочиться за пределы четырех стен объекта», подтвердил, что в лаборатории идут разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ.

«Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведутся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ», – сказано в сообщении российского посольства.

В нем также говорится, что Эйткенхед не отрицал и наличие запасов химоружия, «включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям Британии, было использовано при отравлении семьи Скрипаль и сержанта Бейли».

В посольстве подчеркнули, что РФ будет требовать от Великобритании раскрытия программы по разработке химического оружия.

В сообщении ведомства говорится, что эти заявления не оставляют России выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полных сведений о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что попытки России выяснить обстоятельства инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией взаимности не находят.