Сокольническую линию метро продлят до Троицка

Уже к концу 2018 года будет завершен проект красной ветки от станции «Столбово» до Троицка. Об этом журналистам сообщил глава столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин.

Более того, от станции метро «Саларьево» до «Столбово» будут проведены четыре новые станции.

Отмечается, что в связи с размерами линии увеличится количество составов.

«В нынешнем году в ТиНАО протянем Сокольническую линию от "Саларьево" до "Столбово". На новом участке откроются четыре станции, сейчас идет разработка градостроительной документации, ее закончат к концу года», – заявил Хуснуллин.

В будущем станция «Столбово» объединит две линии, а рядом с ней будет построено дополнительное электродепо.