СМИ: Трамп готов выслать дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после случая, который произошел в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, американский лидер согласился с рекомендациями своих советников о высылке дипломатов, об этом, вероятно, будет объявлено в понедельник. Отмечается, что источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное. По их словам, президент США хочет удостовериться, что европейские союзники Соединенных Штатов также предпримут подобные шаги в отношении Российской Федерации, перед тем как самому выслать дипломатов.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что Совет национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении шпиона Скрипаля и что решение может быть принято скоро.

Также ранее сообщалось, что до 20 стран Европы в знак солидарности с Британией могут выслать связанных с разведкой российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. В антироссийской акции будут участвовать Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Ирландия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Дания и еще до девяти других государств. Кампания по выдворению российских дипломатов начнется в понедельник, 26 марта, с отзыва посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели.