МИД РФ обвинил Латвию в нарушении международных норм
МИД РФ заявил, что Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону «Об образовании».
В ведомстве отметили, что подобными шагами Рига только ухудшает и без того напряженные двусторонние отношения.
По мнению российского МИД, подобные действия дискриминируют русскоязычное население, проживающее на территории Латвии.
«Принятые националистическим большинством латвийского сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов», – говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.
Напомним, сейм Латвии проголосовал за отмену обучения на русском в латвийских школах.
Реформу начнут внедрять уже со следующего учебного года, несмотря на массовые забастовки и протесты местных жителей.