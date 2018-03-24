МИД РФ обвинил Латвию в нарушении международных норм

МИД РФ заявил, что Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону «Об образовании».

В ведомстве отметили, что подобными шагами Рига только ухудшает и без того напряженные двусторонние отношения.

По мнению российского МИД, подобные действия дискриминируют русскоязычное население, проживающее на территории Латвии.

«Принятые националистическим большинством латвийского сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов», – говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Напомним, сейм Латвии проголосовал за отмену обучения на русском в латвийских школах.

Реформу начнут внедрять уже со следующего учебного года, несмотря на массовые забастовки и протесты местных жителей.