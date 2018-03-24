Николай Басков обвинил Оззи Осборна в воровстве

Российский исполнитель Николай Басков обвинил британского рокера Оззи Осборна в плагиате. Речь идет о постере к туру «Игра», с которым Басков гастролирует по России. Об этом сообщает Telegram‐канал Super.

Шоу «Игра» анонсировалось фото, на котором исполнитель снимает маску в виде собственного лица. Позже подобный снимок появился на афише Оззи Осборна.

«Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что Вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промопостера и приедете со своим шоу в Россию, где я – действительно известный певец, как король», – заявил Басков на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале.

Он предложил британскому музыканту подумать о своем поведении. И выразил надежду на то, что у него с рокером состоится встреча в Москве.

Отмечается, что российский певец снял видеообращение к Осборну на английском языке.