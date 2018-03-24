Украинские экстремисты планируют заблокировать Крымский мост

На Украине готовят план по блокировке Крымского моста. Об этом заявил один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»*, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов, добавив, что организация собирается «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по мосту.

Ислямов в интервью украинскому изданию «Обозреватель» рассказал о предложении фиксировать весь транспорт, который будет передвигаться по мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих по нему в Крым.

«Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», – сказал он, отметив, что, если санкции не дадут результата, организация, возможно, будет рассматривать вариант физического препятствования движению.

Он заявил, что для блокирования моста будут применяться «ненасильственные методы борьбы».

Ранее сообщалось, что на последних морских участках Крымского моста началась укладка асфальта. Как заявил замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков, эту работу планируется завершить в апреле и «подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае». Сейчас автомобильная дорога на мосту заасфальтирована на 70%.

*«Меджлис крымско-татарского народа» – экстремистская организация, запрещенная в России