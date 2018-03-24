После неудачи с «Богданом-2251» на Украине с пафосом презентовали новый командирский автомобиль

В Сети появился новый видеоролик, на котором свои возможности демонстрирует специальный командирский автомобиль «Богдан-2351».

Как утверждают разработчики, автомобиль способен взять на борт пять человек в обмундировании и перевозить груз массой до 1100 кг. Особенностью автомобиля «Богдан-2351» является клиренс 200 мм и возможность блокировки межосевого дифференциала, что повышает проходимые качества машины в условиях бездорожья, сказано в описании к видео.

Ранее сообщалось, что в зону так называемой АТО прибыли 25 неисправных санитарных автомобиля «Богдан-2251», из которых удалось починить только пять, 17 машин пришлось отправлять на ремонтные базы, а три и вовсе отослали обратно производителю.

Позже на Украине приостановили производство автомобилей «Богдан-2251», после того как оказалось, что пятьдесят машин, которые были переданы заводом в распоряжение ВС Украины, половина оказалась неисправными.