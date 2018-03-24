Историки «заживо похоронили» членов экипажа крейсера Indianapolis, потопленного во время Второй мировой

Катастрофа крейсера USS Indianapolis, торпедированного японской подводной лодкой 30 июня 1945 года, вошла в историю страны как наиболее массовая гибель экипажа корабля.

Однако эту информацию опровергли историки Военно-Морского Флота Ричард Халвер и Сара Владич, сообщает американское издание USA Today.

В ходе исследования им удалось выяснить, что некоторые члены экипажа были «заживо похоронены». Историки подняли списки всех находившихся в тот роковой день на судне моряков и перепроверили их.

Выяснилось, что некоторые из членов экипажа были сняты с корабля в последнюю минуту и отправлены на военные учения. Еще один человек не отправился в плавание в тот день «по личным причинам».

Вся информация подтверждена родственниками до настоящего момента числившихся в списке погибших членов экипажа.

«Для стороннего наблюдателя подобное небольшое несоответствие потерь может показаться незначительным. Но для оставшихся в живых, их потомков, друзей и всего Военно-Морского Флота это не так», – говорится в статье.

Работа по делу крейсера Indianapolis продолжается по сей день.

Ранее считалось, что на его борту погибли 883 человека.

Обломки крейсера были обнаружены исследовательской группой на дне Тихого океана 18 августа 2017 года.