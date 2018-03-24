Российские ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита

С помощью нейтронной томографии российские ученые изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов – самой красивой разновидности метеоритов.

Специалисты из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований получили ценные сведения о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что фрагмент Сеймчана был обнаружен в 1964 году. В нем содержатся все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейтронной томографии, которая отличается глубоким проникновением внутрь изучаемого объекта, ученые смогли построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.

Кроме того, исследователями удалось выявить распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических «вен» и многое другое.

Полученная информация даст ученым новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.