Гигантский поток крякающих уток перекрыл движение на дороге: видео

Сотни уток перегородили дорогу мотоциклистам во Вьетнаме. Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах ролика видно, как сотни крякающих пернатых быстро перебегают дорогу, а в это время мотоциклисты сигналят и ждут, когда же утиный поток закончится и можно будет проехать.

В комментариях к видеозаписи пользователи попытались пересчитать уток: один из них насчитал 956 птиц, другой – 978.