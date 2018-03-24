В жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар

В многоквартирном жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар. Инцидент случился в здании, расположенном по адресу: Загородное шоссе, д.10.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, к настоящему моменту пожар ликвидирован.

«К сожалению, в результате пожара пострадали люди», - добавили в спасательном ведомстве.

Точное количество пострадавших в МЧС не назвали. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что помощь спасателей понадобилась пятерым людям.

Собеседник агентства также добавил, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

В то же время в МЧС факт взрыв газа опровергли.