В жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар
Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Фото: Подслушано в Гольяново/ ВКонтакте
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В многоквартирном жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар. Инцидент случился в здании, расположенном по адресу: Загородное шоссе, д.10.
Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, к настоящему моменту пожар ликвидирован.
«К сожалению, в результате пожара пострадали люди», - добавили в спасательном ведомстве.
Точное количество пострадавших в МЧС не назвали. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что помощь спасателей понадобилась пятерым людям.
Собеседник агентства также добавил, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
В то же время в МЧС факт взрыв газа опровергли.
«Пожар произошел, по предварительным данным, в следствии вспышки паров спирта», - уточнили в ведомстве.