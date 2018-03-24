Украина развернула операцию по спасению следующего срока Порошенко

Рейтинг президента Украины Петра Порошенко решили поднять с помощью дела депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке серии терактов и государственного переворота. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин.

«На наших глазах происходит развертывание операции по спасению его следующего срока президента», – отметил он.

При этом дело Савченко Якубин назвал «сюрреализмом», то есть смешением фантазии с реальностью. Он добавил, что подобный скандал показывает новый уровень ведения политической игры.

Такой вид политического искусства, при котором ситуация не контролируется полностью ее создавшим, Якубин называет «хеппенингом».

Ранее сообщалось, что суд избрал для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.